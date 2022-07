Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala emisiunii Te Cunosc de Undeva este una cu adevarat captivanta și plina de emoții! Dupa duelul dintre cele doua echipe, Alex Țalavutis cu Dima Trofim și Emi și Cuza, acum Ana și Monica Odagiu au cucerit cu transformarea lor. Fara a ezita, juriul s-a ridicat in picioare, iar felicitarile nu…

- Dima Trofim și Alexia Țalavutis au avut de intrpretat un personaj foarte greu in ediția a opta de la Te cunosc de undeva. Cei doi au intrat in pielea lui Prince și au cantat pe scena hit-ul ”Kiss”. Jurații s-au ridicat in picioare dupa momentul lor.

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat Prince, cu celebra melodie "Kiss". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a opta ediție a sezonului 17. Momentul senzual, tipic Prince, a starnit o adevarata revolta in platoul Te cunosc de undeva!, cand Dima…

- Emi și Cuza au interpretat Bon Jovi, cu celebra melodie It's My Life. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șasea ediție a sezonului 17. Cum s-au descurcat la repetiții.

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au devenit Kurt Cobain și au cantat in stilul Nirvana piesa Smells Like Teen Spirit. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a cincea ediție a sezonului 17. Cei doi au pus in scena un moment incendiar.

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat trupa Black Eyed Peas, cu celebra melodie "Pump It". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Artiștii au fost puși in dificultate de șase pagini de text!

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 vine cu un moment cu totul special pe scena transforming show-ului. Ruleta le-a adus Ilonei si lui Florin Ristei doua personaje pe cat de frumoase, pe atat de emotionante si un duet posibil doar pe scena Te cunosc…

- Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va avea premiera in curand la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de concurenti care au pornit in spectaculosul joc al transformarilor.