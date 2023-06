Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva continua cu o noua transformare spectaculoasa, care a intrecut așteptarile tuturor. Codruța și Valentin Sanfira au facut un show incendiar, cantant melodia ”Breathe” a lui Sean Paul și Blu Cantrell. Jurații au observat o evoluție uriașa in cazul…

- Noi transformari spectaculoase, noi provocari, muzica live si multa distractie au fost ingredientele unei seri reusite, la Antena 1. Cea de-a opta gala a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost caștigata aseara de catre Codruta F

- Au fost momente incendiare pe scena show-ului de la Antena 1, in ediția de sambata, 20 mai 2023. Anca Țurcașiu a avut o apariție de neuitat la „Te cunosc de undeva”! Hainele stramte din piele au transformat-o total pe actrița. Reacția fabuloasa a juriului. Anca Țurcașiu a facut senzație la „Te cunosc…

- Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au transformat in Lady Gaga și au interpretat piesa „Poker Face”. Cei doi au reușit sa impresioneze jurații, dupa ce au facut un adevarat show pe scena de la Te cunosc de undeva.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 vine cu o provocare de zile mari pentru cuplul de artisti Codruta Filip si Valetin Sanfira. O aparitie incendiara pentru Codruta si un travesti fantastic pentru Vale

- Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost norocoșii ediției cu numarul cinci, din data de 29 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19! De ce spunem asta?! Ei bine, pentru ca cei doi indragostiți au avut de interpretat o piesa care se potrivește cu stilul lor muzical. S-au transformat…

- Codruța Filip și Valentin Sanfir au fost in elementul lor in aceasta seara, transformați in Diana Matei. Cei doi au cantat pe scena Te cunosc de undeva! sezonul 19 alaturi de Taraful Cleante.

- Codruța Filip și Valentin Sanfira au surprins pe toata lumea cu transformarea in Smiley și Juno in a treia ediție. Concurenții s-au descurcat de minune și i-au inveselit pe toți cei prezenți in platou de la juriu la concurenții de la canapea.