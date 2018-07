Te-ai născut dimineața sau seara? Ce spune astrologia chineză despre momentul nașterii tale Persoanele care s-au nascut dimineața sunt dinamice, ambițioase și foarte istețe, cele care s-au nascut dupa amiaza sunt bune la organizare și planificare, iar cele care s-au nascut seara sunt deosebit de creative. In astrologia chineza, ziua se imparte in 4 perioade distincte și fiecare spune ceva despre cei care se nasc in acele ore. Cine s-a nascut dimineața intre orele 6 și 12 Ai avut norocul sa te naști intr-una din cele mai bune perioade ale zilei, ai fost inzestrata cu o fire prietenoasa și ești apreciata de cei din jur. Ai o fire practica și realista, foarte raționala in orice situație,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

- Cum se calculeaza Numarul personal anual Sa presupunem ca data nasterii este 27 mai. Luna: 5 Ziua: 2+7=9 Anul: 2+0+1+8= 11=> 1+1 = 2 Numarul personal anual: 5 + 9 + 2 = 16 => 1+6 = 7 Atentie, la acest calcul nu se ia in considerare anul nasterii,…

