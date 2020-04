Te-ai cazat la Marriott? Afla daca ai fost expus unui atac cibernetic! Tu si alti 5 milioane de oaspeti

Stiri pe aceeasi tema

- Lantul de magazine Mega Image a anuntat joi ca va continua implicarea in lupta impotriva pandemiei Covid-19 si ca sustine sistemul medical printr-o donatie de 1,16 milioane lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitia a 12 echipamente de ventilatie medicala potrivit news.ro.”Trecem printr-o…

- Lantul de cafenele TED'S Coffee Co, fondat de omul de afaceri Vasi Andreica, estimeaza pentru 2020 o cifra de afaceri de 5 milioane de euro, in avans cu 43% fata de anul trecut, si va ajunge la 40 de unitati.

- Lantul de cafenele in franciza TED"S va trece de 40 de unitati pana la finalul acestui an, ceea ce va duce afacerea la cinci milioane de euro. Fondatorul Vasi Andreica a vorbit, intr-un interviu pentru wall-street.ro, despre cultura cafelei la...

- Filmul de actiune „Bad Boys for Life”, cu Will Smith si Martin Lawrence in distributie, a ocupat primul loc in box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv de la premiera, noteaza news.ro.Regizat de Adil El Arbi si Bilall Fallah, lungmetrajul, al treilea din seria „Bad…

- Doi romani – o femeie și fiul ei – au fost acuzati ca au participat la jaful de peste 60 de milioane de lire sterline care a vizat-o pe Tamara Ecclestone, fiica fostului șef al circuitului Formula 1, Bernie Ecclestone. Procurorii cred ca femeia, care lucreaza ca menajera, și fiul ei sunt complici la…

- ​FC Barcelona a anuntat, vineri, transferul mijlocasul brazilian Matheus Fernandes, în vârsta de 21 de ani, de la Palmeiras, informeaza marca.com, potrivit News.ro.Barcelona a platit suma de sapte milioane gruparii braziliene, la care se mai pot adauga trei milioane de euro, bonusuri.Însa…

- Lantul farmaceutic Ropharma vrea sa ia, impreuna cu societatile Ropharma Logistic, Teo Health, Bioef si Aesculap Prod, un imprumut la termen de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti in suma de 2 milioane euro pentru refinantarea unor investitii.

