Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea a durat o luna. Evhen Iunakov, primarul localitații Veliki Burluk, din regiunea Harkov, fusese identificat drept colaborator al rușilor. „Caucaz”, un comandant al forțelor speciale și un grup de ofițeri locali au primit misiunea, scrie The Economist.

- Un eventual esec al Georgiei in aderarea la UE va bucura Rusia, a spus vineri, la Tbilisi, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, indemnand Georgia sa efectueze reforme democratice, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un eventual esec al Georgiei in aderarea la UE va bucura Rusia, a afirmat vineri, la Tbilisi, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, indemnand Georgia sa efectueze reforme democratice, relateaza AFP, potrivit Agerpres. UE a refuzat sa-i acorde in iunie 2022 statutul de tara candidata la aderare…

- Comandantul-sef al fortelor ucrainene, Valeriy Zaluzhnyi, a recunoscut efectuarea de atacuri ucrainene pe teritoriul rusesc, intr-un interviu acordat ziarului american Washington Post, conform dpa.

- Ambiguitatea din jurul perspectivelor de aderare a Georgiei la NATO face jocul Rusiei, au afirmat luni autoritatile acestei mici tari din Caucaz, cu o zi inainte de summitul Aliantei Nord-Atlantice ce se va desfasura in Lituania, informeaza AFP.

- Premierul Marcel Ciolacu pregatește o vizita in extern, in Germania. El va merge alaturi de ministrul Apararii, Anghel Tilvar și ministrul Economiei, Radu Oprea.Principalele discuții vor viza industria de aparare, dar și alte tipuri de investiții, ne-au precizat surse guvernamentale. CITESTE…

- Pe langa Romania U21 - Ucraina U21, Campionatul European de tineret mai programeaza astazi 3 partide: Georgia U21 - Belgia U21, Portugalia U21 - Olanda U21, de la 19:00, plus Spania U21 - Croația U21, de la 21:45. Georgia U21 - Belgia U21 și Portugalia U21 - Olanda U21 se disputa in Georgia, la Tbilisi,…

- Campionatul European de fotbal Under-21 va fi organizat in acest an in Romania si Georgia, intre 21 iunie si 8 iulie.Turneul reuneste 16 echipe, impartite in patru grupe de cate patru, dintre care doua sunt gazduite de Romania (Bucuresti si Cluj-Napoca), iar doua de Georgia (Tbilisi, Batumi si Kutaisi),…