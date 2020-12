Stiri pe aceeasi tema

- Albumul "Evermore" a devenit al treilea in 16 luni al cantaretei Taylor Swift care s-a vandut intr-un milion de unitati in primul weekend si al optulea de studio care a fost vandut in tot atatea copii intr-o saptamana in cariera ei, potrivit Republic Records, citat de Variety, relateaza News.ro.…

- Taylor Swift surprinde din nou in acest an cu lansarea joi, la miezul noptii, a celui de-al 9-lea sau album de studio intitulat "Evermore", care urmeaza linia intima si personala cu care cantareata americana isi uimeste din nou fanii la doar cinci luni dupa lansarea precedentului sau disc "Folklore",…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat joi lansarea unui al doilea album-surpriza din ultimele cinci luni, spunand ca ''pur si simplu nu ne-am putut opri din compus cantece'', informeaza Reuters. Swift le-a spus celor 14 milioane de fani ai sai de pe Instagram ca noul album, intitulat…

- Aparent, noi romanii ducem dorul calatoriilor. 38% dintre cei care au participat la un studiu spun ca le e dor sa calatoreasca exact cum o faceau inainte de pandemie. 25% dintre ei au zic ca vor sa se intalneasca cu familia și prietenii, un lucru mai dificil in perioada asta. Doar 4% duc dorul cumparaturilor...…

- New Kim, un porumbel voiajor de viteza din Belgia, in varsta de doi ani, a fost vandut cu 1,6 milioane de euro la o licitatie online care s-a incheiat duminica, fiind stabilit astfel un record mondial, scrie Reuters. Recordul anterior este de 1.252 milioane de euro și a fost stabilit in martie 2019…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a luat luni act de demisia deputatului Dragos Barladeanu de la grupul parlamentar al PSD. Acesta va continua in Parlament (in scurta perioada ramasa) ca neafilit. Motivul demisiei: nu mai este pe liste pentru un nou mandat.

- „Folklore” al lui Taylor Swift este primul album vandut in peste 1 milion de copii in SUA anul acesta si s-a clasat, pentru a opta saptamana, in fruntea Billboard 200, potrivit news.ro.Citește și: Polițistul economic PICCJ care 'VISA' la 1,1 milioane de euro in timpul starii de urgența plasat in…

- Jerusalema este, fara indoiala, unul cele mai mari hit-uri ale anului. Am vazut cu siguranța cu toții foarte mulți oameni, inclusiv unii din zona politica, care au incercat sa danseze pe aceasta piesa. Cu mai mult, sau cu mai puțin succes. Ei bine, un clip cu niște copilași din Uganda a devenit viral…