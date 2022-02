Inspectorii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au continuat seria de actiuni privind verificarea legalitatii activitatii de transport public in regim de taxi si de combatere a pirateriei in acest domeniu, in Capitala, potrivit news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile…