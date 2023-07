Stiri pe aceeasi tema

- NEATENȚIE… Un brașovean a avut ghinion cu carul. Acesta iși facuse cateva cumparaturi la depozitul de materiale de construcții Redcon Unu, de pe strada Calugareni din Vaslui și cand sa le așeze in portabagajul mașinii sale a fost acroșat de automobilul condus de patronul depozitului, Neculai Micu, care…

- TUPEU… Trei barbați din comuna Zapodeni, tatal și doi fii, au ajuns pe mana polițiștilor dupa ce au fost acuzați de talharie calificata, violare de domiciliu și loviri și alte violențe. Victima celor trei a cazut un tanar de 27 de ani, abia intors din strainatate. Sambata seara, acesta a fost luat la…

- Un taximetrist a trecut pe langa moarte dupa ce a luat un client din Ciohorani. La scurt timp dupa plecarea in cursa, clientul i-a pus cuțitul la gat, pentru a-l jefui. Taximetristul a scapat cu viața, in timp ce clientul a fugit cu mașina și banii sai. Agresorul nu implinise nici 16 ani, dar magistrații…

- FOC… Incendiu, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Chițoc, comuna Lipovaț, la un depozit de furaje și un adapost pentru animale. La fața locului au intervenit pompierii vasluieni trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. Din fericire, nu au fost inregistrate persoane ranite sau intoxicate cu…

- La data de 4 iunie 2023, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 34 de ani, din municipiul Botoșani, banuit de comiterea infracțiunilor de amenințare, furt calificat, tulburarea ordinii și liniștii publice. Din…

- COPILUL TALHAR!… Marian Danielle Serban, din comuna Zorleni, a fost judecat pentru savarsirea a trei infractiuni de talharie calificata. Judecatorul de caz va emite sentinta in luna iunie a.c., iar tanarul Marian Danielle isi asteapta pedeapsa! Talharia a avut loc pe 31 decembrie anul trecut, iar pe…

- HAIDUC… Infracțiuni in lanț savarșite de un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Vulturești, care la inceputul acestei luni și-a batut concubina, apoi a deposedat-o de bijuteriile in valoare de aproape 5.000 de lei. La cateva ore dupa ce polițiștii i-au interzis sa se mai apropie de victima lui,…