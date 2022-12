Taxe și impozite majorate de la 1 ianuarie 2023 și scumpiri pe bandă rulantă Dupa un an 2022 cu o inflație mare și scumpiri semnificative, urmeaza inca un an care se anunța destul de complicat pentru romani. De la 1 ianuarie, vom avea impozite și taxe mai mari la case și mașini și vom plati mai mult pe vacante, mesele la restaurant, sucuri sau țigari. Astfel, odata cu primele zile din 2023, taxa pe valoarea adaugata se va majora de la 9% la 19% pentru bauturi acidulate cu zahar, cidru si bere fara alcool. De asemenea, va fi mai mare și TVA-ul platit de hoteluri si restaurante, care se majoreaza de la 5% la 9%, potrivit Observatornews. ‘’Inseamna o crestere a prețurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

