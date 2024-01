Stiri pe aceeasi tema

- O taxa suplimentara va fi introdusa de anul acesta, intre lunile martie si octombrie, in Grecia. Variaza intre un euro si jumatate si 10 euro pe noapte, in functie de cate stele are hotelul. Guvernul Greciei crede ca, in 2024, va aduna 300 de milioane de euro din aceasta taxa. Banii vor fi folositi…

- Excelența, Subsemnatul Ion Balan, cu domiciliul rezident in Municipiul Toledo, menționez ca dețin funcția de Președinte al Organizației Nonguvernamentale Internaționale, cu sediul central in Toledo, Spania, și delegații in Madrid, Jerez de la Frontera, Huelva, Roquetas de Mar, Cuenca, Brihuega – Guadalajara,…

- Turkish Airlines, singura companie care opereaza nave wide-body pe aeroporturile autohtone, ar putea anunta noi destinatii pe langa cele din Bucuresti, Cluj si Constanta pe care le deserveste in prezent, Romania fiind o parte importanta a business-ului companiei turce, informeaza News.ro.Conform…

- ”Aproximativ 73% dintre romani sustin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, circa 11,5% isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, la munte, 7,5% vor petrece la rude/la tara, peste 6% pe litoralul romanesc si numai 2,6% o vor petrece in strainatate”, rezulta…

- Transhumanța, stramutarea sezoniera a turmelor, a devenit partea patrimoniului imaterial UNESCO. Ministerul Culturii explica intr-un comunicat ca dosarul a fost unul multinațional, demersurile fiind susținute de Romania și de alte state din Europa, precum Albania, Andorra, Austria, Croația, Franța,…

- Foarte mulți turiști aleg sa se ocupe singuri de planificarea vacanței, deși este un proces foarte obositor și care consuma mult timp, din dorința de a avea control asupra fiecarui detaliu, ori din cauza unor experiențe neplacute cu agenții in trecut. Cu toate acestea, ajutorul din partea unor experți…

- De la ger naprasnic la vara tropicala… Vremea din Europa are multe de oferit in acest moment, mai ales in ceea ce privește temperaturile. Luni, in localitatea Latnivaara din nordul Suediei, temperatura maxima nu a depașit minus 24 de grade nici macar la pranz. In schimb, lucrurile aratau cu totul altfel…

- Grecii vor avea parte numai de beneficii, dupa ce s-a decis ca cea mai lunga autostrada din Europa se va construi in Creta și va lega cele doua capete ale insulei. Aceasta este Axa Rutiera de Nord a Cretei (BOAK), care a fost imparțita in trei tronsoane. Mai usor pentru turisti sa calatoreasca Tronsonul…