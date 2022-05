Taxarea multinaționalelor, trasă când la stânga când la dreapta în Coaliție Taxarea sau suprataxarea multinaționalelor este o discuție in actuala Coaliție inca de anul trecut, iar in timp ce liberalii vorbesc despre faptul ca nu vor fi impuse noi taxe și impozite, social democrații ar vrea totuși ca giganții sa participe și ei cu un fel de taxa de solidaritate sau mai mult decat atat. Analiștii economici sunt de parere ca masura nu e rea, in contextul unor discuții amicale, care sa convinga marile companii. Șeful PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in acest moment este necesar un „gentleman agreement” cu multinaționalel si „o discutie institutionala”. „Sa fie o discutie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

