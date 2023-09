Taxă pe bogăție doar la persoane fizice și privați, nu și la stat! Mai multe modificari la Codul fiscal au fost puse in dezbatere publica. Pentru acestea Guvernul iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului. Printre multele schimbari fiscale pe care le conține, proiectul stabilește introducerea unui nou impozit – taxa pe bogație. Aceasta se va aplica celor ce dețin bunuri de valoare mare, respectiv case sau mașini scumpe. Proiectul de lege a aparut inca de ieri in dezbatere publica la Ministerul Finanțelor ( MF ). Potrivit proiectului, in Codul fiscal se va introduce impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Impozitul special va viza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

