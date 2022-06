Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, a anuntat premierul Viktor Orban, pe pagina sa de Facebook, transmite Reuters.

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, in timp ce plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare va ramane in vigoare pana la finalul anului, a anuntat joi premierul Viktor Orban.

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, in timp ce plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare va ramane in vigoare pana la finalul anului, a anuntat joi premierul Viktor Orban, pe pagina sa de Facebook, transmite…

- Ungaria apeleaza din nou la taxarea suplimentara a companiilor pentru a-și carpi bugetul. Guvernul de la Budapesta invoca acum razboiul din Ucraina și va obliga marile companii private sa plateasca la bugetul de stat o mare parte din profiturile suplimentare.

- Guvernul ungar este gata sa organizeze orice negocieri intre Ucraina și Rusia la Budapesta pentru a rezolva conflictul militar. Despre acest lucru a anunțat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat El Pais, relateaza Rosbalt. Diplomatul a menționat…

- Guvernul de la Budapesta a decis prelungirea plafonarii preturilor pentru carburanti auto si unele alimente de baza pana pe 1 iulie, scrie Budapest Business Journal. Masura pentru alimente fusese instituita pe 1 februarie pe o perioada de trei luni, iar cea pentru carburanti pe 15 noiembrie pana pe…

- Ambasadorul Ucrainei a fost convocat de Ministerul de Externe de la Budapesta pentru “declaratii ofensatoare” la adresa Ungariei, a anuntat, miercuri, seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, dupa cum transmit MTI si Reuters. Intr-o postare pe Facebook, Szijjarto a afirmat ca Ungaria are o pozitie…

- Duminica au loc alegerile parlamentare in Ungaria. Desi razboiul din Ucraina a dat peste cap campania electorala, sondajele din ultimele zile arata ca premierul Viktor Orban nu a avut foarte mult de suferit din cauza prieteniei sale cu Vladimir Putin, iar actual premier de la Budapesta are mari sanse…