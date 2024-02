Stiri pe aceeasi tema

- Draxlmaier, una dintre primele companii straine care a recunoscut potențialul orașului Satu Mare, a devenit un exemplu stralucit de succes in industria auto și un stalp al comunitații locale. Prin crearea a mii de locuri de munca, promovarea disciplinei și a ordinii, și implicarea semnificativa in viața…

- Reprezentanții SANITAS s-au intalnit și au discutat zilnic cu echipa de specialiști de la Ministerul Sanatații și cea de la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale... The post NEGOCIERI Sanitas anunța ca negociaza cu Guvernul pentru o creștere a salariilor cu 20% first appeared on Informatia Zilei…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, in baza scrisorii oficiale parvenite de la autoritațile israeliene, ține sa informeze ca Autoritatea pentru Populație și Imigrare (PIBA) din cadrul Ministerului de Interne a Statului Israel, nu va mai elibera permise de munca pentru lucratorii moldoveni…

- Fascinanta calatorie a branzei, de la primele sale apariții pe pereții mormintelor egiptene, trecand prin inovații beduine in deșert, pana la perfecționarea sa ca forma de arta in mainile meșteșugareștilor romani, culminand cu deschiderea primei fabrici moderne in Elveția. The post ISTORIE Istoria branzei:…

- Inspectorii Autoritatii Vamale Romane (AVR) si reprezentanti ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) vor efectua misiuni comune de verificare in trafic a mijloacelor de transport rutier de marfuri, in urma unui protocol de colaborare parafat intre cele doua institutii,…

- Contingentul de muncitori straini care vor putea veni la munca in Romania, in 2024, va ajunge la 140.000, cu 40% mai mult fata de pragul admis pentru anul in curs, reiese dintr-o analiza publicata de o platforma de recrutare online, potrivit Agerpres. Conform eJobs, cei mai multi dintre angajatori sunt…

- Lucratorii straini din asistența sociala din Marea Britanie afirma ca sunt platiți cu sume de pana la 5 lire sterline pe ora (mai puțin de jumatate din salariul minim) și li se iau taxe despre care nici macar nu știau la angajare.

- Cea de a doua zi a Targului International de Turism din Varsovia Tour and Travel TT Warsaw a stat sub semnul promovarii Destinatia Mamaia Constanta a prezentat interes atat pentru jurnalisti din Polonia, cat si pentru tour operatori straini.Reprezentantii OMD Mamaia Constanta au stat de vorba cu alte…