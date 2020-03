Stiri pe aceeasi tema

- Am primit la Redacție „I ntr-o periada in care profesionalismul ar trebui sa conduca toate acțiunile noastre, inclusiv ale administrației locale și ale instituțiilor aflate in subordinea ei, constatam cu mare neplacere o realitate urata: conducerea clubului CORONA BRAȘOV este plina de viruși. Viruși,…

- Mircea Andrei, Secretar General al Partidului Ecologist, solicita Guvernului Romaniei interventia legislativa de urgenta prin modificarea art. 4 lit.j si art. 28. lit.i , din Legea Camerelor de Comert nr. 335/ 2007.„Modificarea trebuia sa permita Camerei Nationale sa constate , la cererea…

- Efectele imposibilitatii de executare a obligatiei debitorului, datorita fortei majore si cazului fortuit: Conform prevederilor art. 1351 din Cod Civil alin. (2) si (3) forta majora reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit este un eveniment…

- Conditiile actuale, in care se desfasoara activitatile economice, prin reducerea activitatii, impunerea de restrictii, etc, trebuie abordate si in contextul clauzelor contractuale inscrise in contractele dintre operatorii economici. Atributul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta…

- PRECIZARI privind avizarea existenței cazurilor de forța majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor – atribuție legala a CCIR și a Camerelor județenePotrivit legii , CCIR și Camerele județene avizeaza, la cerere, pentru societatile romanesti, pe baza de documentatie,…

- Sesiunea plenara de saptamana viitoare a Parlamentului European va avea loc la Bruxelles, si nu la Strasbourg, din motive de forta majora, anunta presedintele legislativului UE, David Sassoli, joi seara. ''Astazi la 18:00, am primit un raport actualizat de la Serviciul Medical al Parlamentului…

- Intr-un document care circula printre membrii PLUS, obtinut de Adevarul, liderii partidului ating mai multe puncte sensibile: 1. „PNL este un partid vechi, imbatranit in rele, care crede ca accesul la putere este mai important decat societatea romaneasca“; 2. Nicusor Dan - „un candidat parasutat prin…

