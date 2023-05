TAW Energy: Despre succesul în domeniul energiei solare și obiectivele de viitor In ultimii ani, energia solara a devenit o opțiune tot mai atractiva pentru consumatorii romani. In acest context, TAW Energy, companie specializata in montarea panourilor fotovoltaice, se pregatește sa devina lider pe piața in cadrul programului “Casa Verde” și iși extinde echipa pentru a face fața cererii crescute. Despre TAW Energy TAW Energy este o companie in plina ascensiune, care iși propune sa ajute romanii sa devina mai responsabili prin intermediul energiei solare. Cu sedii in București, Sibiu, Brașov, Timișoara, Constanța și Galați compania a reușit sa se impuna pe piața intr-un timp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

