- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,1% cat estima in toamna pana la 2,4%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala, informeaza AGERPRES . Conform…

- Inflatia a micsorat lista romanilor pentru cumparaturile de Paste. Usoara crestere a unora dintre venituri a fost practic anulata de costurile tot mai mari ale bunurilor si serviciilor. In prag de sarbatorii, romanii isi fac de doua ori calculele inainte de pleca la cumparaturi. In continuare, veniturile…

- Salariul minim european in Romania: Cand vor crește substanțial veniturile angajaților Salariul minim european in Romania: Cand vor crește substanțial veniturile angajaților De la data de 1 ianuarie 2023, salariul minim pe economie a crescut in Romania, la 3.000 de lei, comparativ cu 2.550 lei, cat…

- Revolut, super-aplicația financiara cu peste 25 de milioane de clienți la nivel mondial, a intrebat 6.000 de respondenți din șase piețe europene care este percepția lor despre impactul inflației și al creșterii prețurilor asupra planurilor financiare din 2023. La studiu au raspuns și 1.000 de romani.…

- O fabrica din Romania le ofera angajaților 300 de euro daca recomanda alte persoane. Aceasta metoda este folosita de multe companii din strainatate. Care sunt avantajele și ce spun specialiștii.

- Viața din Romania a fost data peste cap de inflația care a ajuns și la 16%. Anul acesta va fi o rata mai scazuta, de 8%, dar și așa e mult. Sunt insa state in lume care cunosc creșteri de prețuri anuale in jur de 200% sau chiar mai mult. Rata inflației in Romania ne da inca mari batai de cap, chiar…