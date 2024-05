Stiri pe aceeasi tema

- Vin vești bune pentru bugetarii din Romania, dupa ce un proiect de lege a fost aprobat tacit in Senatul Romaniei! Acesta dorește introducerea sporurilor in salariul de baza. Așadar, vești bune pentru bugetarii din Romania, care și-ar putea regasi sporurile in salariul de baza! In acest sens, Senatul…

- Andra Volos, una dintre cele mai indragite influencerițe din Romania, este mereu prezenta pe rețele de socializare, astfel ca mesajele negative apar inevitabil. Pentru astfel de persoane, vedeta are o metoda buna pe care o aplica intotdeauna.

- Salariul mediu net a ajuns, in luna ianuarie a acestui an (ultima luna pentru care exista raportari) la 4.859 lei, in scadere cu 220 lei (-4,3%) fața de luna decembrie 2023, potrivit datelor la Institutul Național de Statistica (INS). Comparativ cu...

- Castigul salarial mediu net a fost 4.859 lei, in ianuarie 2024, in scadere cu 220 lei (-4,3%) fata de luna decembrie 2023, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.In luna ianuarie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 7.976 lei, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decat in luna…

- Cați bani incaseaza lunar un șofer de autobuz in Romania. Mulți se feresc sa fie conducatori auto STB la noi in țara, pentru ca se gandesc ca salariile sunt destul de mici. Salariul unui șofer de autobuz in Romania poate varia in funcție de anumiți factori, precum experiența, compania pentru care lucreaza…

- In prezent, in Romania, numarul medie de medici de familie se ridica la aproape 12.000, insa experții remarca ca acest cifra ar trebui sa fie considerabil mai mare. Iata cat caștiga un medic de familie in Romania.

- In decembrie 2023, salariul mediu net a fost de 5079 lei, in creștere cu 314 lei fața de luna anterioara, depașind 1100 de euro, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, salariul net a crescut cu 15,5%. Creșterile, influențate și…

- In decembrie 2023, salariul mediu net a fost de 5079 lei, in creștere cu 314 lei fața de luna anterioara, depașind 1100 de euro, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, salariul net a crescut cu 15,5%.