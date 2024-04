Tatuajele și efectele lor puternice asupra sistemului imunitar Tatuajele, ca de altfel orice intervenție cu un instrument strain de organism, dau un semnal putenic la nivelul sistemului imunitar. De fapt, ce se intampla cu pigmenții din cernelurile folosite atunci cand se confrunta cu celulele sistemului imunitar . Se știe ca pielea reprezinta prima bariera de protecție a corpului in fața agenților din mediu. Fiecare am simțit pe propria piele ce se intampla atunci cand ne taiem sau, de exemplu, ne ințeapam cu o așchie. Sistemul imunitar se mobilizeaza rapid și la locul cu pricina pielea se umfla, se inroșește și e fierbinte. Evident, tatuajul provoaca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guillaume Ancel, fost ofiter in armata franceza si scriitor, a vorbit, vineri, la RMC, despre necesitatea de a nu intra in panica in fata riscului terorist inaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, relateaza News.ro. Cu patru luni inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Paris, problema securitatii…

- Cuvantul detox e pe buzele tuturor. De la trecerea la un meniu vegan sau chiar raw-vegan pana la posturi cu sucuri sau doar cu apa, toata lumea incearca sa elimine toxinele acumulate intr-un fel sau altul. The post TRUCURI SIMPLE Trucuri de detoxifiere pentru intarirea sistemului imunitar first appeared…

- Maramureșul, la fel ca Țara Oașului, se confrunta cu acest fenomen al migrației. Și oșenii, dar și maramureșenii au plecat din satele lor natale in speranța ca in strainatate o vor duce mai bine. Și de multe ori au ajuns sa o duca mai bine, dovada casele impunatoare care se ridica in Țara Oașului sau…

- Cei mai multi dintre noi considera ca iarba grasa este o buruiana nefolositoare. Insa nu este deloc asa. Iata de ce.Iarba grasa, cunoscuta și sub denumirea de Portulaca oleracea, este o planta erbacee suculenta care este adesea privita ca o buruiana neplacuta in gradini. Cu toate acestea, aceasta planta…

- Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, ediția 2024/2025, va avea loc joi, 8 februarie, incepand cu ora 19:00, la Paris. Romania va face parte din Liga C. Va fi a patra ediție a Ligii Națiunilor. Dupa ce a terminat pe ultimul loc grupa cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru, Romania a retrogradat…

- Cercetatorii din Australia au identificat o proteina a sistemului imunitar care poate fi manipulata pentru a contribui la invingerea cancerului intestinal, informeaza Xinhua, preluata de Agerpres.

- Concluziile unui studiu amplu, realizat de cercetatori din SUA, Egipt, Canada, Mexic, Arabia Saudita și India, confirma ipoteza vehiculata in lumea medicala potrivit careia vaccinul Covid -19 poate duce la suprimarea sistemului imunitar. Totodata, oamenii de știința considera ca vaccinurile vii sunt…

- Cercetatorii americani au demonstrat ca fiecare organ din corpul nostru elibereaza in sange un ansamblu de proteine. Aceste proteine evidențiaza varsta biologica a organelor respective. Studiul cercetatorilor de la Universitatea Stanford din SUA a fost publicat in revista Nature, transmite Sciences…