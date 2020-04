Stiri pe aceeasi tema

- Portarul echipei Olympique Lyon, Ciprian Tatarusanu, a povestit intr-un interviu acordat site-ului oficial al FRF viata lui din Franta, in vremea limitarilor impuse de pandemia de coronavirus. El se declara optimist si crede ca viata si fotbalul vor reveni la normal dupa pandemie.

- Jordan Pickford (25 de ani), portarul lui Everton, a fost surprins intr-un pub din Durham, in ciuda faptului ca ar fi trebuit sa fie in izolare la domiciliu dupa ce un coleg de club e suspect de infectare cu coronavirus. Everton a dezvaluit ca un fotbalist de la prima echipa, fara a-i da numele, are…

- Ciprian Tatarușanu, capitanul naționalei Romaniei, va fi in poarta lui Olympique Lyon duminica, la meciul cu Toulouse. Titularul Anthony Lopes s-a accidentat! Dupa șase luni, Ciprian Tatarușanu va juca in sfarșit primul sau meci la Olympique Lyon in campionatul francez. Eroul lui OL in Cupa Ligii, calificandu-și…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu s-a dovedit esential pentru calificarea echipei Olympique Lyon in finala Cupei Ligii franceze, marti seara, prin penalty-ul aparat in meciul cu Lille, pe care OL l-a castigat cu 4-3 la loviturile de departajare, dupa 2-2 la finalul celor 90 de minute regulamentare,…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu, care este de obicei rezerva la Olympique Lyon, va juca miercuri pentru echipa de club in meciul cu Brest din Cupa Ligii franceze, el facand acest anunt luni, intr-o conferinta de presa, informeaza RMC Sport. "Cupele sunt foarte importante pentru club.…