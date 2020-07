Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca Romania trece printr-un moment dificil ca urmare a inmultirii cazurilor de COVID-19. El spune ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor. „Traim un moment dificil. Daca era…

- Dupa ce Romania a inregistrat astazi 1.030 de noi cazuri de COVID-19, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca țara trece printr-un moment dificil si ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor.

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a facut miercuri o aluzie la o postare a PSD in care ii acuzau pe Ludovic Orban si Klaus Iohannis ca ar fi transformat Romania in „ciuma Europei”. „Cum am ajuns asa? Nerespectand sau instigand sa nu respectam reguli”, a replicat Tataru.

- Ministrul Sanatatii, Nalu Tataru, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca Romania trece printr-un moment dificil ca urmare a inmultirii cazurilor de COVID-19 si ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor. ‘Traim un moment dificil. Daca era sa fim…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, miercuri, ca Romania a ajuns „ciuma Europei” din cauza ca romanii nu au respectat regulile sau au instigat la nerespectarea lor. Totuși, el a afirmat ca „nu...

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, miercuri, la Targu Mureș, ca pandemia de coronavirus este bagatelizata și a precizat ca nerespectarea regulilor sanitare impuse de autoritați a adus Romania intr-o situație grea, conform g4media.ro. ”Traim un moment dificil. Cum am ajuns ciuma Europei? Am…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca Romania a ajuns intr-o situație dificila in ceea ce privește cazurile de COVID-19 pentru ca pandemia este bagatelizata și ca exista instigari pentru nerespectarea regulilor. El a amintit de expresia „ciuma Europei”, aluzie la o postare publicata recent de PSD…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri la Targu Mureș ca in acest moment nu se impune o noua instituire al starii de urgența, dar a avertizat ca starea de alerta va fi menținuta cat timp e necesar. Totodata acesta a facut o serie de declarații dure legate de situația in care este Romania.…