Stiri pe aceeasi tema

- Continua deszapezirea pe Transfagarașan. Stratul de zapada depașește 5 metri in unele zone. Drumarii de la Districtul Balea lucreaza intens la curațarea zapezii acumulate peste iarna.

- Ca sa poți sa iți cumperi o bautura racoritoare sau o gustare de la un mic magazin mixt aflat intr-o zona extrem de turistica din China trebuie sa depui ceva efort, mai exact sa urci 120 de metri pe o stanca verticala.

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica din Olt au depistat, in municipiul Slatina, un transport de cherestea, efectuat cu un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, de catre o societate din județul Bistrița-Nasaud, catre o societate, din Slatina. In urma verificarilor efectuate,…

- Un tanar sportiv australian, Harry Long, a trecut prin clipe cumplite in timpul unei vacanțe in Malaezia pe cand avea 16 ani. A fost la un pas de moarte din cauza unei intamplari stupide, relateaza ziarul britanic The Guardian. Tanarul și-a spus povestea publicației britanice. Incidentul a avut in urma…

- UPDATE: Ambii copii au fost ridicați de salvatori cu troliul elicoperului SMURD, iar apoi transportați cu ambulanțele la spital. Sunt conștienți, iar la prima evaluare prezinta fracturi și multiple traumatisme.„Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un ATV rasturnat, posibil 2 victime”, potrivit…

- La data de 25.04.2022, in jurul orei 00:50, in timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier pe raza orașului Vicovu de Sus, strada Calea Cernauți, lucratorii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism care circula…

- Pe piata imobiliara din orasul de la malul Dunarii a fost scoasa la vanzare o garsoniera de doar 10,25 de metri patrati. Minuscula locuinta are aer conditionat si se vinde nemobilata, pretul fiind de 11.000 de euro.

- Miercuri, 6 aprilie 2022, polițiștii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Alba, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba și lucratori din cadrul ocoalelor silvice au efectuat controale…