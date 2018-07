Stiri pe aceeasi tema

- Petre Cozma nu a trecut peste moartea fiului sau, Marian Cozma. Tatal fostului handbalist a aflat de eliberarea lui Ivan Sztojka, unul dintre criminali, si nu vrea sa lase lucrurile asa. In direct la ProSport Live, Petre Cozma a marturisit ca va face plangere la CEDO.

- Petre Cozma a aflat astazi, 25 iulie, decizia de eliberare pentru "buna purtare" a unuia dintre cei care i-au omorat fiul in 2009, intr-un bar din Vezsprem, si a reactionat pentru ProSport. Petre Cozma, tatal regretatului Marian Cozma, a suferit al patrulea infarct, la cateva zile dupa ce unul dintre…

- Au trecut deja 9 ani de la momentul in care Marian Cozma a decedat dupa ce a fost injunghiat in inima, la iesirea unui club din Veszprem, orasul maghiar pentru clubul caruia juca. Tatal handbalistului, Petre Cozma, poarta cu ultimele puteri razboaie in instanța cu oamenii vinovați de moartea lui "Pasarila".…

- "Ma simt rau. Am facut inca un infarct, al patrulea. Duminica am fost de urgența la spital", a declarat, miercuri, pentru Libertatea, Petre Cozma. "Suferința e mare, nu e ușor sa știi ca baiatul tau zace in mormant. Nu doresc nimanui sa fie in locul meu", a continuat tatal lui Marian Cozma. Acesta…

- EXCLUSIV / Petre Cozma, al patrulea infarct! Tatal regretatului handbalist Marian Cozma nu știa ca unul dintre criminalii baiatului sau a fost eliberat ”pentru buna purtare”. O nenorocire nu vine niciodata singura. Dupa ce Sztojka Ivan, unul dintre criminalii handbalistului Marian Cozma, a fost eliberat…