Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Rancea a demisionat din funcția de director al Operei din Iași. Fosta jurata de la ”Dansez pentru tine” este cercetata pentru delapidare. Numele cunoscuta regizoare de teatru și opera se afla intr-un dosar de frauda in care este principalul suspect. In luna martie, Beatrice Rancea a fost ”vizitata”…

- Experiența de balerina pe care a dobandit-o in ani numeroși de munca a plasat-o pe Beatrice Rancea mereu pe primul loc in ceea ce privește dansul. Cu toate acestea, de cand a ieșit din lumina reflectoarelor, bruneta a fost implicata in mai multe scandaluri, iar astazi a și demisionat din funcția de…

- La o saptamana dupa ce a revenit la conducerea Operei Naționale Romane din Iași, Beatrice Rancea a fost plasata iar sub control judiciar, dupa ce au aparut noi probe in dosarul in care e cercetata.Beatrice Rancea a fost repusa sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzata de…

- Beatrice Rancea scapase de aproximativ 11 zile de sub control judiciar, insa astazi, 13 iulie, a fost chemata din nou la audieri. In urma interogatoriului procurorii au decis sa o plaseze iar sub aceasta masura pe directoarea Operei din Iași pentru o perioada de 60 de zile.

- Beatrice Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar, dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Ea este acuzata de constituirea unui grup infracțional organizat, care ar fi delapidat subvențiile acordate Operei de catre Ministerul Culturii, prin achiziții nejustificate sau cheltuieli…

- Beatrice Rancea revine ca manager al Operei Naționale Romane din Iași, au confirmat surse din instituție pentru Libertate. Acum trei zile, magistrații bucureșteni au anulat controlul judiciar in dosarul in care fosta balerina era acuzata de deturnarea fondurilor Operei de la Iași și din București. Rancea…

- Opera Nationala Romana din Iasi a organizat, in ultima perioada, mai multe concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, cea mai mare concurenta fiind la Compartimentul Balet, unde peste 240 de artisti din 20 de tari s-au inscris pentru a face parte din echipa Operei iesene. ''Concurenta…