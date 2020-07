Stiri pe aceeasi tema

- Ion Turnagiu, barbatul care a incendiat o fata de 17 ani din Mehedinti, la un an dupa ce a fost eliberat din inchisoare, a incercat sa se sinucida in arestul Politiei Mehedinti. Turnagiu a fost gasit de catre politisti spanzurat cu propriul tricou. Agentii l-au resuscitat pana la sosirea echiapjelor…

- Politistii clujeni au depistat, in cursul zilei de miercuri, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși nu avea permisConform oamenilor legii, la data de 3 iunie a.c., in jurul orei 09.00, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Cluj-Napoca au depistat un barbat de 53 de ani, din comuna…

- Tragedia s-a produs intr-o comuna din Maramures, in noaptea de joi spre vineri. Localnicii au sunat la 112 dimineata pentru a sesiza fapta. Femeia a fost salvata de echipajul SMURD, dar pentru copil nu s-a mai putut face nimic. Din primele informatii, el ar fi fost sufocat in somn. Femeia, in varsta…

- Un barbat in varsta de 38 de ani se afla sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce ii dadea 3.200 lei mita unui agent de politie pentru ca acesta sa nu-i intocmeasca dosar penal pentru infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Chilia au depistat doi cetateni romani care pescuiau in perioada de prohibiție și dețineau peste 80 de kilograme de peste. Pe timpul intervenției, unul dintre pescari a pus ambarcațiunea in mișcare, iar unul dintre polițiștii de frontiera…

- O femeie din municipiul Suceava a sunat la poliție, joi, cerand disperata ajutor și anunțand ca fiul sau in varsta de 25 de ani vrea sa se sinucida și a consunat antigel. Apelul a venit de pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, zona Cartodrom. La fața locului s-au deplasat polițiști și…