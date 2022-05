Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar cateva ore pana cand Andreea Balan urmeaza sa plece in America Express, acolo unde va face echipa alaturi de buna sa colega și prietena Andreea Antonescu. Iata cum au surprins-o paparazzii Spynews.ro pe jurata de la Te cunosc de undeva inainte de marea aventura a vieții sale.

- Andreea Balan participa la „America Express” impreuna cu Andreea Antonescu, colega ei din trupa Andre. Artista a spus cu cine iși va lasa fetițele cat timp ea va fi plecata in emisiunea de la Antena 1. Show-ul de la Antena 1 se va filma in Mexic, Guatemala și Columbia. Este pentru prima data cand jurata…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, iubita lui, formeaza unul dintre cupluri care vor participa anul acesta la show-ul „America Express”, difuzat pe Antena 1. Cheful a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce s-a aflat ca va fi unul dintre participanți. Iata ce a scris juratul…

- Chef Catalin Scarlatescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Balan sunt printre vedetele ce au acceptat provocarea America Express – Drumul Aurului. 9 perechi de vedete sunt gata sa porneasca in aventura vieții lor, in cel mai greu reality show…

- Andreea Balan nu a putut ramane indiferenta și a avut o opinie tranșanta, cu privire la divorțul Alinei Sorescu de Alexandru Ciucu. Cantareața, care a trecut și ea printr-un divorț extrem de dificil de George Burcea și s-a luptat pentru custodia celor doua fiice, a empatizat cu situația colegei sale...…

- Sandel Balan s-ar bucura daca fiica lui, Andreea Balan, ar participa la „Asia Express” alaturi de Andreea Antonescu. Tatal artistei considera ca ele au toate calitațile pentru a caștiga un astfel de concurs. Recent s-a speculat ca Andreea Balan și Andreea Antonescu sunt pe lista vedetelor care vor participa…

- Andreea Balan cu greu s-a abținut sa nu planga in ultima ediție a show-ului Dancing on Ice: Vis in doi, de la Antena 1. Cantareața a vorbit cu ochii in lacrimi in vlogul sau despre experiența fabuloasa pe care a trait-o.

- Mobilizarea romanilor in sprijinul refugiatilor este una impresionanta, iar lista statelor care trimit ajutor in Ucraina e in crestere. Peste 33 de mii de ucraineni sunt in prezent in Romania. O parte dintre cei care fug acum din calea razboiului sunt puși in fața unor provocari suplimentare. Este vorba…