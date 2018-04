Stiri pe aceeasi tema

- Tataee de la B.U.G. Mafia, Vlad Irimia (41 de ani) pe numele lui real, s-a mutat din România. Rapperul și-a luat familia, pe soția lui, Mona, și pe cei trei copii, și s-a mutat în Spania, Barcelona. Tataee nu a renunțat la cariera lui…

- Mihai Morar și-a sarbatorit tatal. Realizatorul tv a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru parintele sau. „Azi e ziua lui Tata. La multi ani, tinere! #familiaMorar”, a scris Mihai Morar. „Sa-ti traiasca, sa fie sanatos si sa va ajute la nevoie cu un sfat…

- Contactat deA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Liviu Varciu a vorbit in exclusivitate despre sarcina Adelinei Pestritu. Carismaticul prezentator i-a transmis un mesaj fostei sotii, care a anuntat astazi ca este insarcinata in trei luni.

- Simona Halep a revenit luni în România, dupa finalul turneului de la Australian Open, unde românca s-a clasat pe locul doi mondial. Simona Halep a scris, marți, un mesaj pe contul sau de Instagram unde a povestit despre „momentele speciale” pe care le-a trait…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…