Tata, ce-am invatat azi? Un tigan pe drum, pedaland de zor pe bicicleta, cu un sac mare si greu pe umar… Puradelul fugind pe langa bicicleta il intreaba: -Tata, tata, ce-am invatat azi? Las’ ca vezi tu, acuma taci si fugi…Dupa un timp…-Tata, tata, ce-am invatat azi?-Taci ma, vezi tu imediat…Nu dupa mult timp se intalnesc cu un politist cu o mutra hotarata, care ii opreste. Ce-ai in sac, tigane? Ce-ai furat? N-am furat nimic, pacatele mele, ia am si io in sac niste pietre, sa-mi repar cocioaba…-Pietre bai tigane? Iti bati joc de mine? Ia desfa sacul !Desface tiganul gura sacului și intr-adevar erau pietre. Politistul ii… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

