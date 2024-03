TAS a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni!

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni. Decizia este definitiva.Primul turneu la care Simona Halep ar putea participa este Miami Open, care va avea loc intre 19 și 31 martie. Pentru ca nu mai are niciun punct WTA Simona va fi nevoita sa…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a emis decizia oficiala in cazul Simonei Halep, iar suspendarea sportivei se reduce la doar 9 luni, termen care curge de la data de 7 octombrie 2022. Ca urmare a deciziei TAS, Simona Halep poate reveni in circuitul profesionist de tenis, pentru ca a depașit cu mult cele…

- Simona Halep ar fi ieșit invingatoare! Pedeapsa pentru ea ar fi fost redusa de la patru ani, la noua luni, potrivit surselor Antena 3 CNN . Conform sursei pe care am menționat-o, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a deci și anularea probei de sange din pașaportul biologic al Simonei. Decizia vine…

- Simona Halep (32 de ani) așteapta in continuare verdictul in cazul apelului facut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Suspendata 4 ani pentru dopaj, Simona Halep și-a prezentat apararea in fața Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Audierile au avut loc intre 7 și 9 februarie…

- Jurnaliștii de la Evenimentului zilei susțin ca au informații importante și ca au intrat in posesia unor probe care ar putea schimba decizia in procesul pentru dopaj. Evenimentul Zilei a aflat in exclusivitate ca proba de urina pe baza careia s-a facut testul ar putea fi declarata ca fiind alterata.…

- ITIA, Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis, ar fi cerut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) majorarea pedepsei pentru Simona Halep (32 de ani). Jucatoarea de tenis din Romania a fost suspendata inițial 4 ani, decizie pe care a atacat-o la Tribunalul de la Lausanne. Intre 7 și 9 februarie…

- Audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep continua joi, 8 februarie, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. Astazi, depun marturie fostul ei antrenor Patrick Mouratoglou si fizioterapeuta Candice Gohier, in legatura cu administrarea suplimentului contaminat cu Roxadustat.Miercuri,…

- Simona Halep (32 de ani) a reacționat, marți, 12 decembrie, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat ca audierile in cazul de dopaj va avea loc in perioada 7-9 februarie 2024.Simona Halep a publicat un mesaj video pe contul de Instagram, in care se declara incantata ca a aflat datele la care…