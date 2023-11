TĂRTĂȘEȘTI: Menajeră prinsă la furat. Femeia a luat bijuterii și le-a dus la un amanet La data de 15 noiembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria, fața de o femeie de 39 de ani, din Tartașești, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, in perioada 1 august-15 octombrie a.c., banuita, in timp ce ar fi desfașurat activitați de menaj, ar fi sustras bijuterii dintr-o locuința, din comuna Tartașești, ce aparține unui barbat de 54 de ani. Polițiștii au identificat bijuteriile sustrase la o casa de amanet din municipiul… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

