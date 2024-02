Tarta cu roșii, rețeta cu care Andreea Esca și-a impresionat fanii. Ingredientele care fac diferența Demonstrandu-și latura talentata și creativa in bucatarie, Andreea Esca a reușit sa impresioneze internauții cu o rețeta ușor de urmat și cu rezultate apetisante. Prezentatoarea PRO TV a oferit pas cu pas instrucțiuni despre cum sa pregateasca o tarta delicioasa cu roșii, capturand astfel atenția și admirația pasionaților de gastronomie prezenți pe rețelele de socializare. O profesoara de franceza de 26 de ani a pus pe jar parinții din Brașov. Tanara a fost reclamata ca i-a invațat expresii vulgare pe minori Ingredientele necesare pentru aceasta rețeta sunt disponibile și accesibile: roșii, aluat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- " Deși Romania și Elveția pot parea doua țari cu niveluri de trai diferite, o romanca din in Germania care merge la cumparaturi in Țara Cantoanelor a dovedit contrariul. Aceasta a filmat prețurile produselor dintr-un supermarket elvețian și a surprins o similaritate surprinzatoare: prețurile sunt comparabile…

- Andreea Esca, in varsta de 51 ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu unul dintre preparatele sale preferate. Prezentatoarea știrilor Pro TV a explicat pas c pas reteta, care este una foarte simpla, cu ingrediente la indemana oricui.Chiar daca a recunoscut ca nu a gatit pana la 44 de…

- Au fost si azi proteste ale fermierilor la Brasov, unde circa 50 de utilaje agricole au participat la un mars autorizat prin oras, asa cum s-a intamplat si ieri. Autoritatile locale au aprobat aceasta actiune pentru 3 zile, deci ar urma sa aiba loc si maine. Tot un protest autorizat au organizat in…

- Prajitura Fanta este unul dintre cele mai iubite și gustoase deserturi. Rețeta copilariei aduce aroma intensa a portocalelor și se poate prepara cu suc proaspat. Chiar daca abia au trecut sarbatorile, trebuie sa o incercați. Aflați rețeta in randurile urmatoare. Rețeta prajitura Fanta. Cel mai gustos…

- Gabi Cristea și Tavi Clonda au fost distinși la Brașov, iar intr-un interviu, vedeta TV a vorbit despre experiența divorțului de Marcel Toader și despre fericirea gasita in noua sa relație.

- Oltenia si Romania in general merita sa fie o destinatie de neratat din Europa, sustine realizatorul documentarelor din seria Flavours of Romania, jurnalistul britanic Charlie Ottley, care zilele acestea se afla in localitatea Costesti pentru a promova zona Oltenia de sub munte ca geoparc UNESCO. „Romania…

- Ne aflam in perioada specifica Postului Craciunului. Astfel, in cazul in care iți dorești și tu sa iți diversifici lista de preparate pentru urmatoarele saptamani, noi iți propunem sa incerci și rețeta de ardei umpluți de post in sos de roșii. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara aceasta…

- Ne aflam in Postul Craciunului, iar creștinii de pretutindeni nu au voie sa consume carne, oua sau lactate timp de 40 de zile, in perioada 15 noiembrie – 24 decembrie. In urmatoarele randuri veți gasi cateva rețete de post pe care le puteți incerca in aceasta perioada. Mancaruri de post delicioase Postul…