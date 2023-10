Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Mazilu Gabriela Cristina, de la Curtea de Apel București, nu poate justifica o avere de 30.388.515, adica peste 6 milioane de euro. Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate intre averea dobandita și veniturile realizate in cuantum total de 31.602.501…

- Compania naționala TAROM, in prezent aflata in proces de restructurare, vrea ca anul viitor sa ia in leasing financiar și operațional patru avioane Boeing 737 MAX 8. TAROM a inceput procesul de uniformizare a flotei, despre care se vorbește de un deceniu. La inceputul anului 2022, TAROM avea un total…

- Infrangere „de etapa” a Primariei Oradea in procesul in care a cerut obligarea firmei Nymphaea Resort la plata unor penalitați de intarziere de 192.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a ridica un hotel de noua etaje langa aquaparkul din municipiu.

- Veste buna. Consiliul Europei a convenit sa despagubeasca Romania și Italia pentru dezastrele naturale din 2022, iar Turcia pentru cutremurele din februarie 2023 . Suma totala pentru cele trei va fi de 454,8 milioane euro. Europa vrea sa ajute țarile lovite de calamitați in 2022 și 2023. 454, 8 milioane…

- Banca Transilvania a continuat sa creasca organic susținut in prima jumatate a anului, mai ales prin volumul tot mai mare de tranzacții. BT a generat valoare pentru populație și companii și a susținut activitatea economica intr-o perioada-cheie pentru Romania. Banca este unul dintre cei mai mari…

- Compania TAROM anunța deschiderea de curse noi catre Cluj-Napoca, special destinate fanilor UNTOLD. Incepand de astazi, festivalierii pot sa-și rezerve bilete pentru cursa RO645 cu plecare din București pe data de 2 august, la ora 17:10, și retur din Cluj-Napoca pe data de 7 august, la ora 20:05. ”Pentru…

- Un document semnat de secretarul general din Ministerul Finanțelor, Lucian Heiuș, arata ca aproape 500 de companii subordonate autoritaților centrale și locale au raportat pierderi in primul trimestru din 2023. An de ani, topul companiilor unde statul sau autoritatea locala este acționar este ocupat…

- Duminica dimineața, o cursa Wizz Air cu 149 de pasageri la bord, programata sa decoleze de pe aeroportul „Avram Iancu” din Cluj cu destinația Luton, Marea Britanie, a suferit o intarziere de trei ore și jumatate, din cauza unei alarme cu bomba. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Aeroportului…