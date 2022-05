Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a constatat ca o masura de ajutor de 1,9 milioane de euro acordata de Romania pentru a sprijini TAROM este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al forului comunitar. In cadrul masurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Din…

- Comisia Europeana a aprobat, ieri, un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de euro pentru a despagubi compania aeriana TAROM pentru pagubele suferite in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.Potrivit Comisiei Europene, sprjinul de 1,9 milioane…

- ”Comisia Europeana a constatat ca o masura de ajutor din partea Romaniei in valoare de 1,9 milioane euro, menita sa sprijine compania TAROM, este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat”, anunta CE. Aceasta masura este menita sa despagubeasca operatorul aerian pentru daunele suferite…

- Anunțul vine dupa ce Comisia Europeana a aprobat acum doi ani o masura similara, prin care compania TAROM a fost despagubita pentru pagubele din perioada martie-iunie 2020, la inceputul pandemiei de coronavirus. Comisia Europeana a aprobat luni, 2 mai, un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de euro pentru a despagubi compania aeriana TAROM pentru pagubele suferite in perioada pandemiei de coronavirus. Potrivit Comisiei Europene, sprjinul de 1,9 milioane de euro acordat Romaniei pentru TAROM este in linie cu…

- Comisia Europeana a constatat ca o masura de ajutor de 1,9 milioane de euro acordata de Romania pentru a sprijini TAROM este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al forului comunitar. In cadrul masurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Din…

- CFR Calatori primește un ajutor de stat, aprobat de Comisia Europeana, in valoare de 43,6 milioane de euro pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. “Aceasta masura va permite Romaniei sa compenseze CFR Calatori…

- Comisia Europeana a aprobat ajutorul de stat in valoare de 43,6 milioane de euro destinat CFR Calatori, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. „Aceasta masura va permite Romaniei sa compenseze CFR Calatori pentru…