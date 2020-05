Tarom opereaza zboruri speciale de repatriere pentru romani din 12 orașe europene, in perioada 31 mai-16 iunie Compania de stat Tarom anunța introducerea mai multor zboruri de repatriere, in perioada 31 mai-16 iunie, in condiții speciale, pentru cei care vor sa se intoarca in țarile de origine sau pentru lucratori sezonieri. Astfel, Tarom a anunțat că, la solicitarea clienților, a introdus mai multe zboruri speciale, după cum urmează: AMSTERDAM - 31 mai, 6 iunie, 13 iunie BARCELONA - 31 mai, 4 iunie, 7 iunie, 11 iunie, 14 iunie ISTANBUL - 1 iunie BRUXELLES - 5 iunie PARIS…