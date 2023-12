Consiliul de Administrație al companiei a fost convocat pentru data de 5 ianuarie, atunci cand vor fi prelungite mandatele administratorilor provizorii, dar va fi numit și noul director general.Bogdan Popescu a fost plecat saptamana trecuta la Bruxelles, pentru a discuta despre modificarea planului de restructurare si aprobarea ajutorului de stat.Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, si-a exprimat, saptamana trecuta, in Parlament, increderea in Bogdan Popescu ca va reusi sa repuna "pe picioare" compania si a spus ca "in 2024 vor fi semne pozitive economic in ceea ce priveste…