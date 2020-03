Stiri pe aceeasi tema

- Tarom a raspuns solicitarii Șantierului Naval Braila și a dus 23 de italieni blocați de criza coronavirus pe platforma de la Braila, iar la intoarcere a adus in țara 122 de romani care lucreaza la sucursalele din Italia ale aceleiași companii.Aeronava TAROM a decolat de pe aeroportul Otopeni…

- Zborurile din și catre Spania se suspenda, incepand de miercuri seara. Tarom și Blue Air repatriaza romanii are vor sa se intoarca acasa Toate zborurile spre si dinspre Spania vor fi suspendate timp de 14 zile, incepand cu data de 18 martie, ora 18.00, a anuntat ministrul Afacerilor Interne, Marcel…

- Cu toate acestea, pe fondul absenței turiștilor și datorita reducerii traficului, canalele Veneției s-au curațat, iar apa, dupa multa vreme, este limpede. Asistenta romanca din Italia: "Se moare pe capete!" Asistenta romanca, in varsta de 49 de ani, lucreaza la un spital din provincia…

- Peste 70 de borșeni sunt in acest moment blocați in Italia, iar primarul orașului Borșa face eforturi disperate pentru a-i aduce acasa. Aceștia au plecat ca muncitori sezonieri in stațiunile turistice din zona Trento, dar cum acestea s-au inchis, borșenii au ramas fara slujbe și cazare. Situația lor…

- Patru romani care s-au intors din Italia au mers luni, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, fara a prezenta vreun simptom de imbolnavire cu coronavirus. Ei au fost testati pentru COVID-19 si vor ramane in carantina la domiciliu pana cand vor veni rezultatele testelor, in cel mult doua zile.

- 45 de elevi de la un liceu din Alba Iulia care au fost intr-o excursie in Italia se intorc de urgența acasa și vor sta in carantina 14 zile. Elevii, plecați la Carnavalul de la Veneția, au fost intr-o zona contaminata, iar parinții au cerut sa vina de urgența acasa, potrivit Mediafax.Deputatul…

- Compania aeriana KLM Royal Dutch Airlines a transportat, in 2019, peste 35 de milioane de pasageri, ceea ce reprezinta un salt de 3% in comparatie cu anul anterior, arata datele operatorului, publicate joi intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. In prezent, KLM opereaza doua zboruri…