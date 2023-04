Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, in runda cu numarul 6 a play-off-ului SuperLigii. Gica Popescu, președintele liderului Farul, crede ca rezultatul este unul norocos și i se datoreaza in mare masura lui Ștefan Tarnovanu. FCSB a șutat prima data pe poarta in minutul 44, chiar la…

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, in runda cu numarul 6 a play-off-ului SuperLigii. Andrea Comapgno, marcatorul primului gol al partidei, spune ca faza a fost lucrata intens la antrenamente. Andrea Compagno, dupa CS Universitatea Craiova - FCSB 1-2 „Este o caracteristica a mea,…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a analizat victoria obținuta de olteni pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. Tehnicianul gruparii din Banie a spus ca elevii lui au avut o prestație foarte buna impotriva…

- FCSB și CS Universitatea Craiova au terminat sambata la egalitate, 1-1, insa amfitrionii au solicitat in partea secunda 3 penalty-uri. Daca la doua dintre fazele incriminate nu s-a putut stabili exact cine are dreptate, gazdele sau arbitrul, care a lasat jocul sa continue, cea derulata in minutul 59…

- Universitatea Craiova a incheiat sezonul regular cu o victorie in fața echipei UTA Arad, scor 2-1, dupa un meci frumos, cu multe faze de poarta. La finalul intalnirii, cei doi tehnicieni și-au spus concluziile legate de acest joc consumat vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 30 a Superligii.…

- Costinel Tofan (26 de ani), capitanul lui FC Argeș, a comis un penalty comic in minutul 72 al meciului cu CSU Craiova din Banie. Andrei Ivan l-a transformat in minutul 74 și a adus astfel victoria pentru alb-albaștri. Partida dintre CS Universitatea și FC Argeș, una inchisa, fara mari ocazii de gol,…

- Jucatorul Alexandru Cimpanu, a afirmat, vineri, ca victoria cu CFR Cluj a fost ca un declic pentru echipa de fotbal Universitatea Craiova, care isi doreste cele trei puncte si din partida cu FCSB, de duminica, din etapa a 26-a a Superligii, potrivit Agerpres."Va fi un meci dificil cu o contracandidata.…

- Evenimentul e cu o zi inainte de partida pe care "marinariildquo; aflati pe locul doi in clasament o disputa in campionat cu Universitatea Craiova, la Ovidiu, in etapa a 24 a a Superligii, luni, 6 februarie. Duminica, 5 februarie, este ziua de nastere a lui Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist din…