- FCSB a fost umilita cu Silkeborg, 0-5, in grupele Conference League, dupa ce a abordat meciul cu o echipa de rezerve. Cu gandul la caștigarea Ligii 1, deși se afla pe locul 14, FCSB a menajat mai mulți dintre titulari și a pierdut categoric in Danemarca. Remus Raureanu. dupa Silkeborg - FCSB: „Ar fi…

- In ziua meciului cu Silkeborg din grupele Conference League, delegația celor de la FCSB a ieșit la plimbare prin orașul danez. Silkeborg - FCSB se joaca de la 19:45, in etapa a 3-a din Conference League. Meciul din Danemarca va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Silkeborg și FCSB se infrunta astazi, la ora 19.45, in runda cu numarul trei din grupele Conference League. Nicolae Dica a ascultat ordinul lui Gigi Becali și a plecat in Danemarca fara noua titulari, in incercarea de a odihni jucatorii pentru partidele din campionat. Antrenorul s-a enervat cand a fost…

- Danezul Thomas Juel-Nielsen a scos FCSB din lupta pentru titlu in 2020, acum le ofera ponturi roș-albaștrilor pentru duelul de azi cu Silkeborg, pe care fostul fundaș de la Gaz Metan o considera favorita acasa. FCSB joaca de la 19:45, impotriva celor de Silkeborg, in etapa a 3-a din Conference League.…

- Trei vești de ultima ora inainte de Silkeborg - FCSB, al treilea meci din grupele Conference League pentru vicecampioana Romaniei. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Silkeborg și transmit informații de ultima ora despre meciul dintre Silkeborg și FCSB.Silkeborg - FCSB…

- Trupa lui Nicola Dica a fost invinsa de West Ham, 1-3 (1-0), dupa ce a condus pana in minutul 69 al partidei din grupa B a Conference League, scrie Gazeta Sporturilor . Andrei Cordea a deschis scorul in minutul 34, reluand in plasa balonul trimis perfect de Darius Olaru in fața porții. „Ciocanarii”…

- Cirpian Tatarușanu (36 de ani) a avut parte de un meci de coșmar in poarta Milanului, la amicalul cu Zalaegerszeg, locul 8 din Ungaria. Folosit titular de Stefano Pioli in poarta Milanului, Ciprian Tatarușanu a fost invins inca din minutul 2. In urma unui corner respins greșit de apararea Milanului,…

- FCSB și Universitatea Cluj au remizat, scor 1-1, in prima etapa a noului sezon din Liga 1. Basarab Panduru a fost impresionat de prestația formației antrenate de Erik Lincar. Panduru a vorbit la superlativ despre strategia adoptata de Erik Lincar. U Cluj a incercat un pressing agresiv pe durata intregii…