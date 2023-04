Țările UE analizează o modalitate legală de a opri importurile de gaz natural lichefiat din Rusia Țarile Uniunii Europene au convenit marți sa caute o opțiune legala pentru a impiedica companiile rusești sa trimita gaze naturale lichefiate in UE, prin impiedicarea firmelor rusești de a rezerva capacitați de infrastructura, anunța tvpworld.com. Miniștrii energiei din UE au sugerat ca noile reglementari privind piața gazelor ar trebui sa permita guvernelor sa aiba posibilitatea de a impiedica temporar exportatorii de gaze din Rusia și Belarus sa liciteze in avans pentru capacitatea infrastructurii necesare pentru transportul gazelor naturale lichefiate in Europa. Fii la curent cu cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

