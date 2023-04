In contextul in care piețele energetice globale sunt bulversate, grupul G7, format din cele mai industrializate națiuni din lume, are in vedere sa aprobe noi investiții in amonte in domeniul gazelor naturale, in pofida ingrijorarilor legate de clima, se arata intr-un proiect de document consultat joi de Reuters, potrivit oilprice.com.

Miniștrii energiei și schimbarilor climatice ai membrilor G7 - Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și SUA - organizeaza saptamana viitoare un summit in Japonia, la care se așteapta sa discute despre modalitațile de reducere a emisiilor in…