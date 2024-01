Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Toronto care a alergat 242 de maratoane freestyle – curse de maraton fara traseu prestabilit – pe parcursul anului 2023 ar putea sa fi doborat un record mondial, noteaza upi.com. Ben Pobjoy, care și-a numit proiectul “Marathon Earth Challenge”, a calatorit prin America de Nord, America…

- Potrivit sodajului OpinionWay, realizat pentru Economie matin, 54% dintre francezii cu varste intre 18 și 24 de ani sunt determinați sa paraseasca Franța, transmite Le Journal du Dimanche. Climatul politic și economic actual face ca mulți cetațeni sa-și doreasca sa emigreze. La nivel național, 69%…

- Poliția Naționala din Spania a confiscat 11 tone de cocaina ascunse in containere maritime sosite in Spania din America Latina, in ceea ce reprezinta cea mai mare captura a acestui drog in Spania și o lovitura dura pentru organizațiile albaneze, cele mai puternice in Europa de astazi, a anunțat poliția…

- In contextul in care Europa, China și America de Nord au norme de emisii tot mai stricte, producatorii de automobile și-ar putea indrepta atenția catre țari care, in prezent, nu sunt foarte interesate de protejarea mediului inconjurator, pentru a-și vinde mașinile poluante. Cel puțin asta demonstreaza…

- Cea mai virala piesa din Romania in toata lumea, Toca Toca a facut 22 miliarde de vizualizari, doar de la inceputul anului 2023, a cucerit Asia din nou cu un anime și a ajuns și in Times Square, New York. Celebrul loc din America este dedicat celor mai cunoscute branduri din lumea intreaga, care sunt…

- Veniturile au crescut cu 5% pe parcursul perioadei raportate, pana la 15,57 miliarde de dolari, inaintea previziunii companiei privind o crestere de 4,7%. Asta in pofida scaderii volumelor cu 3,4%, cresterea in Orientul Mijlociu, Africa si Asia-Pacific fiind atenuta de o performanta ”slaba” in Europa…

- In seara zilei de 28 octombrie, se produce o eclipsa partiala de Luna. Fenomenul este vizibil de pe teritoriul Romaniei, unele parti ale eclipsei putand fi observate din regiuni din Europa, Asia, Australia, Africa, America de Nord, o mare parte din America de Sud, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian,…