Europa se confurnta cu recorduri negative extreme in privința imbolnavirilor cu COVID-19. Multe țari comunitare au introdus deja noi restricții pentru a incetini raspandirea bolii. In topul țarilor europene cu cea mai mare raspandire a coronavirusului se menține Franța, care a inregistrat, miercuri, 19.000 de cazuri noi, cel mai mare bilanț zilnic de la inceputul […] The post Țarile europene se intorc la restricții dure din cauza evoluției pandemiei. In ce state s-au atins recorduri negative appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .