- Franta a lansat joi un plan national de economisire a energiei, mizand pe un impuls pentru a stinge luminile si a cobori temperaturile in termostate pentru a evita intreruperile de curent si de gaze in timpul iernii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prin presedintele sau, PSD isi arata totalul dezacord fata de propunerile primului ministru de a se trece la economisirea energiei electrice. Marcel Ciolacu este de-a dreptul revoltat. Face trimitere la perioada de dinainte de 1990 cand becurile din toata tara se stingeau odata cu lasatul serii. Inainte,…

- Romania se afla printre țarile europene cu cele mai mici chirii, potrivit studiului Deloitte Property Index 2022, cu 7,5 euro/mp in București și Cluj și 6,60 euro/mp in Brașov. Conform datelor disponibile bazate pe diferite orașe europene, Parisul este orașul cu cele mai mari chirii din Europa, cu 29,10…

- O dezbatere a fost declanșata in Spania dupa ce guvernul a luat masuri pentru a impiedica birourile, magazinele și alte locuri sa stabileasca aerul condiționat sub 27°C in timpul verii. Aceasta masura face parte din planurile de reducere a consumului de energie al țarii și de limitare a dependenței…

- Canicula extrema din multe tari europene a lasat in urma pamantul parjolit. E seceta cum rar au mai vazut oamenii in Franta, Spania, Ungaria sau Slovenia. Guvernele iau masuri de urgenta, dar nu pot aduce ploaia acolo unde e atata nevoie.

- Ca toți crescatorii de animale și agricultorii olandezi, Jan Arie Koorevaar este afectat. El este producator de lapte, in apropiere de Rotterdam, și este afectat de planul prezentat la inceputul lunii de guvern. Autoritațile vor sa reduca cu 50% pana in 2030 emisiile de azot și amoniac cu scopul de…

- Franța este impotriva stabilirii unor obiective uniforme privind reducerea consumului de gaze in Europa, pe fondul unei crize energetice iminente, au declarat oficiali ai Ministerului francez al Energiei, potrivit Reuters.

- Franta pune in aplicare un plan drastic de rationalizare a energiei. Folosirea aerului conditionat se va face cu usa inchisa si iluminatul cu neon va fi limitat in cazul magazinelor. Ministrul tranzitiei ecologice spune ca astfel de masuri sunt necesare pentru a reduce risipa de energie.