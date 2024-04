Franta si alte tari europene sunt „bombardate de propaganda rusa” odata cu apropierea alegerilor europene din 9 iunie, a avertizat ministrul francez delegat pentru afaceri europene, Jean-Noel Barrot, intr-un interviu publicat sambata pe site-ul cotidianului Ouest France, relateaza AFP. „Suntem bombardati de propaganda Rusiei lui Vladimir Putin si a curelelor sale de transmisie„, si-a exprimat […] The post Este 2024 anul in care Rusia bombardeaza Franța?! first appeared on Ziarul National .