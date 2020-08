Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong a inregistrat 118 noi cazuri de coronavirus, joi, dintre care doar 7 au fost cazuri importate. Metropola se confrunta in aceste momente cu un „al treilea val” de infectari cu coronavirus, conform oficialilor, relateaza CNN.

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 30.789 in Romania, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 614 noi cazuri de imbolnavire, un nou record al numarului de cazuri raportate intr-o zi, de la inceputul pandemiei. Pana miercuri erau…

- Doar cu ajutorul purtarii maștii de protecție, cu pastrarea distanței fizice și cu respectarea celorlalte masuri impuse de autoritați vom putea trece cu bine de aceasta perioada, atrage atenția profesorul Streinu Cercel. Masca de protecție are efect in primele 2-4 ore de la aplicarea ei, ea trebuie…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca prelungirea starii de alerta se impune in Romania, iar faptul ca in ultimele zile a crescut numarul de cazuri noi de infectare ne arata ca vom avea probleme in continuare.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD sunt umar…

- Bulgaria relaxeaza incepand de luni cateva restrictii impotriva raspandirii noului coronavirus, in timp ce aceasta tara se confrunta cu o crestere a noilor cazuri de COVID-19 care provoaca temeri privind declansarea deja a unui al doilea val de infectari, relateaza duminica agentia DPA potrivit Agerpres.…

- Raed Arafat a vorbit despre cresterea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Seful DSU spune ca situatia „nu este cum ne-am dorit" si „trebuie sa lucram impreuna" pentru a impiedica o posibilitate pe care „nimeni nu o vrea si anume sa revenim la un numar mare de cazuri si sa…

- Cresterea abrupta a numarului de imbolnaviri de COVID-19 anuntata joi este un semnal ca situatia nu este sub control si ca am putea ajunge la „o posibilitate pe care nimeni nu o vrea” si anume „sa fie obligatoriu sa se mai ia unele masuri, din nou”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat MAI, seful…

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. Avand in vedere numarul de cazuri nou confirmate, care se situeaza peste…