Țările din UE care nu susțin plafonarea prețului la gaze. România e printre ele 12 tari din Uniunea Europeana nu sunt de acord cu plafonarea prețului la gaze, iar Romania este una dintre ele. Potrivit Antena 3, Țarile UE au organizat astazi negocieri de urgența, in incercarea de a ajunge la un acord privind plafonarea prețului la gaze la o reuniune a miniștrilor energiei care va avea loc la 13 decembrie, dar statele raman divizate in privința planului. 12 dintre cele 27 de state membre ale UE au distribuit un document prin care cer ca plafonarea prețurilor sa fie “semnificativ” mai mica decat ultimul compromis negociat de țari. “Textul nu a mers suficient de departe spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

