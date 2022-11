Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, in marja celei de-a 27-a Conferinte a Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP27) care are loc in Egipt, ca este necesar "sa se puna presiune" pe "tarile bogate non-europene", in special pe SUA si China,…

- In cadrul unei intalniri cu activiștii pentru clima, in timpul COP27, președintele francez Emnanuel Macron a declarat ca dorește sa oblige SUA și China sa plateasca pentru a ajuta țarile sarace. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, in marja COP 27 din Egipt, ca dorește sa „faca presiuni”…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, preconizeaza un "sprijin puternic" si "cat mai curand posibil" pentru industria europeana de automobile in fata Chinei si Statelor Unite, intr-un interviu acordat cotidianului Les Echos care urmeaza sa fie publicat luni, scrie AFP, preluat de Agerpres. Fii…

- Armenia si Azerbaidjanul au raportat, marti, aproape 100 de morti in randul trupelor, in cele mai grave lupte de la razboiul din 2020 pentru regiunea disputata Nagorno-Karabah, transmite AFP. Ultimul val de lupte asupra enclavei tensionate din Azerbaidjan, populata de armeni, s-a incheiat cu un armistitiu…

- Armenia si Azerbaidjanul au raportat, marti, 99 de morti in randul trupelor, in cele mai grave lupte de la razboiul din 2020 pentru regiunea disputata Nagorno-Karabah, informeaza News.ro. Ultimul val de lupte din enclava Nagorno-Karabah din Azerbaidjan, populata de armeni, s-a incheiat cu un armistitiu…

- Tarile in curs de dezvoltare platesc "pretul" dependentei mondiale de energiile fosile, a denuntat sambata secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Pakistan, o tara devastata de inundatii catastrofale, informeaza AFP, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden a spus, la inaugurarea santierului unei fabrici de semiconductori din Ohio, ca fabricarea acestor componente electronice din ce in ce mai sofisticate este o chestiune de „securitate nationala”, in special in fata ambitiilor Chinei.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate,