Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a criticat „stocarea” excesiva de vaccinuri impotriva COVID-19 de catre tarile dezvoltate si le-a indemnat sa le imparta cu restul lumii, informeaza luni AFP. „Consider foarte ingrijorator acest sistem foarte injust de distribuire de vaccinuri in lume. Este in interesul tuturor sa se asigure cat mai repede posibil si in mod echitabil ca toata lumea va fi vaccinata si ca vaccinurile sunt considerate un bun public mondial”, a subliniat Guterres intr-un interviu difuzat duminica de postul canadian CBC, citat de Agerpres.Acesta…