Ţările de Jos: Date personale, sustrase din programul de urmărire a cazurilor de COVID-19 Informatii personale ale unui mare numar de persoane care au participat la programul de identificare si urmarire a cazurilor de COVID-19 din Tarile de Jos au fost sustrase, a anuntat vineri Autoritatea sanitara olandeza (GGD), transmite vineri Reuters. GGD a confirmat astfel o informatie aparuta in presa conform careia au fost sustrase date personale si a prezentat scuze pentru ceea ce s-au dovedit a fi doua scurgeri de date separate. Intr-o declaratie, GGD a precizat ca nu stie cati oameni au fost afectati direct de furtul de date, adaugand ca ar putea fi vorba despre mii de persoane. Confirmarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

