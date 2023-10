Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobato Hotarare de Guvern prin care simplifica achizițiile publice din domeniul IT și contribuie la debirocratizarea sistemului. Totodata, actul normativ va contribui la accelerarea implementarii proiectelor din domeniul IT&C. „Am promis ca vom debirocratiza administrația și vom eficientiza…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a propus un proiect de prelungire pana la 31 decembrie a Hotararii de Guvern care stabileste tarifele maximale pe care societatile de asigurari le vor practica, a declarat luni Valentin Ionescu, director general al Directiei Generale Asigurari, ASF. “Consiliul…

- In ședința de Guvern de joi au fost adoptate trei acte normative menite sa vina in sprijinul fermierilor romani. Acestea vizeaza : Programul de susținere a producției de legume in spații protejate pentru perioada de extrasezon (toamna–iarna 2023-2024). Potritiv actului normativ adoptat a fost suplimentat…

- Executivul a adoptat, joia trecuta, hotararea de Guvern privind repartizarea unor sume prevazute in bugetul Ministerului Educatiei catre bugetele locale pentru finantarea lucrarilor de amenajare a grupurilor sanitare in unitatile de invatamant. Suma totala alocata este de 14,606 milioane lei, dintre…

- Masurile fiscale și cele pentru reducerea cheltuielilor bugetare menite sa acopere „gaura de la buget” au fost reunite de catre Guvern intr-un proiect de lege (variantele anterioare erau ordonanțe de urgența), pe care Executivul urmeaza sa iși asume raspunderea in Parlament. Masurile fiscale Impozit…

- Romanii vor gasi la raft alimente de baza mai ieftine, dupa ce Executivul a decis plafonarea adaosului comercial pentru acestea. De astazi, 1 august, intra in vigoare Ordonanța de Urgența a Guvernului care plafoneaza adaosul comercial la alimentele de baza. Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe…

- Autoritațile de la Chișinau iși propun ca pana la sfarșitul acestui an, Republica Moldova sa indeplineasca cele noua condiționalitați agreate cu Uniunea Europeana și ulterior sa inițieze negocierile de aderare. Despre aceasta au comunicat astazi premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului,…